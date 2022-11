La Lucchese fa la partita, l'Alessandria vince 2-1

Lucchese - Alessandria

La Lucchese fa la partita e crea, l'Alessandria però in tre azioni pericolose mette insieme due gol e un palo e alla fine espugna il Porta Elisa. I grigi passano 2-1 e scalano la zona playout: staccato il Montevarchi, superata la Fermana e Recanatese agganciata sul bordo alto.

Il vantaggio già dopo 1': Speranza va via a Quirini, guadagna il fondo e mette dentro, Cucchietti non ci arriva e Lombardi ha tutto il tempo per prendere la mira e insaccare. La rete incassata non cambia i piani della Lucchese, che sa di dover cogliere l'occasione per accorciare sulle prime e si mette subito in spinta: Tumbarello per Bianchimano che salta Marietta e impatta, la bandierina alta però invalida. Di là invece è tutto buono quando Nichetti incanala in porta Martignago, qui Cucchietti è prodigioso nel toccare quel tanto che basta per mandarla sul palo.

Alessandria a sprazzi, Lucchese in spinta costante: Quirini in area per Bruzzaniti, la conclusione esce molle ed è facile preda di Marietta. La volta buona arriva sul finire di frazione: Tumbarello triangola con Bianchimano, sfonda su Lombardi e carica in buca d'angolo dalla mezzaluna per il pareggio rossonero. E subito dopo Bruzzaniti si presenta al tiro autolanciandosi con un numero su Checchi, Marietta respinge e a rimbalzo Nichetti è fondamentale nell'anticipo su Semprini. Proprio Semprini, al via della ripresa, tocca di prima e libera Bruzzaniti, che se lo divora a tu per tu con la porta appoggiando a Marietta. E ancora Rizzo Pinna con un lancio d'esterno che fa partire il solito Semprini, Rizzo si fa saltare ma poi gli sporca il destro, con Marietta a completare il disinnesco.

Tante occasioni e, all84°, l'atroce beffa: angolo di Nunzella e stacco sul primo palo di Speranza, Cucchietti para ma non allontana e Nepi, appostato sulla riga, deve solo appoggiare dentro. L'Alessandria si gode l'insperato colpaccio e la Lucchese, al secondo ko in fila, perde il treno per avvicinare la vetta.