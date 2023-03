SERIE C La Lucchese passa 1-0 ad Alessandria La decide Rizzo Pinna al 39°.

La Lucchese è tornata a regime e passa ad Alessandria con un 1-0 segnato di prepotenza: minuto 39, Mastalli e Rizzo Pinna recuperano palla di caparbietà su Guidetti, poi Panico fa la boa e lo stesso Rizzo Pinna si inserisce per la stoccata della vittoria. I rossoneri si consolidano nei playoff con 8 punti in 4 gare, mentre i piemontesi restano nei playout a -2 dalla salvezza diretta.

Se il primo tempo mette sul piatto l'unico gol della gara, nella ripresa le azioni salienti aumentano. Cross di Nunzella, Cucchietti si ostacola con un compagno in uscita e Speranza ha sul destro il pari, negatogli da una deviazione. La Lucchese ha due situazioni buone per il bis non sfruttate a dovere da Panico prima e Di Quinzio poi, nel frattempo l'Alessandria spinge per impattarla.

L'angolo di Sini è quasi buono per Checchi, chiuso al dunque da Bachini. Il meglio però arriva nell'arco di 3': Mionic silura da lontano e Cucchietti devia sul palo, quindi altro angolo di Sini sul quale Gazoul incorna in libertà e se lo mangia con una schiacciata che rimbalza alta. Nel recupero Cucchietti respinge il sinistro di Martignago che fa da ultima spiaggia per l'Alessandria, che anzi rischia di beccarne un altro quando, col portiere Liverani salito nella metà campo avversaria, Bruzzaniti e Alagna riacquistano il possesso: proprio Alagna ci prova da posizione defilata e lontana, mancando il raddoppio ma comunque rosicchiando altri secondi preziosi per blindare la vittoria.

