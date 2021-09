SERIE C La Lucchese ribalta l'Olbia con super Nanni (2-1)

Super Nanni ribalta l'Olbia, al Porta Elisa fa festa la Lucchese. Il centravanti sammarinese gioca la solita partita generosa ed applicata, trovando questa volta anche il primo gol in campionato. L'Olbia era scappata senza preavviso al minuto 22. Questo sinistro di Biancu dal limite trova il rimbalzo beffardo e l'angolo lontano. I rossoneri provano subito a reagire: Nanni se la porta sul sinistro e spara: Ciocci alza in angolo. Sempre Nanni, terminale imprescindibile, ci prova anche di testa fuori di poco. E mentre l'Olbia in contropiede rimedia il tiro cross di Lella buono solo per far rifiatare i suoi, ancora Nanni fa un bel numero su Aboled, poi però cerca un rigore che non c'è.

Ripresa e pallissima ospite: Ragatzu chiude un sinistro secco che va vicinissimo al bersaglio. Poi la Lucchese ricomincia la caccia al pari, Fedato destro a giro che Ciocci disinnesca in angolo. Una minutata di attesa e toscani che la rimediano: Semprini sempre con l'idea del tiro a giro, ma stavolta sotto l'incrocio. Il match si apre e diventa teoricamente da tripla. Giandonato fa tremare Coletta, Udoh che va per il tap in è in fuorigioco, ma per star dalla parte del sicuro aveva sbagliato. Non sbaglia invece Nicola Nanni, che si fionda nel corridoio tracciato da Semprini, tocco con la punta e portiere preso in controtempo. Festa, meritata, sotto la curva. Prima della vittoria c'è ancora Olbia ad un passo dal 2-2, Baldan sulla linea fa un miracolo e salva tutto. E Lucca si gode la remuntada da 3 punti.

