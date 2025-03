SERIE C La Lucchese scappa due volte, il Carpi la riprende: finisce 2-2 lo scontro salvezza I toscani vanno avanti prima su punizione, poi con la complicità del portiere. Agli emiliani serve una doppietta di Cortesi

Con un goal a testa per tempo, Lucchese e Carpi si prendono un punto ciascuna nella 29a giornata, al termine di una sfida che avrebbe potuto avvicinare o portare una delle due in zona playoff, ma che alla fine ha mantenuto entrambe fin troppo attaccate alla zona playout. Partita viva, in cui le squadre che sin dall'inizio creano occasioni. Ci provano per primi i toscani, con una punizione molto defilata di Saporiti che quasi sorprende Sorzi, la palla, respinta, resta in area, ma la seguente ribattuta finisce alta. Il Carpi risponde subito con una combinazione tra Amayah e Mandelli, che libera al tiro Cortesi. Il numero 72 calcia dal limite, palla a un nulla dal palo alla destra di Melgrati.

La Lucchese passa 34', su calcio di punizione, proprio con Saporiti. La posizione è la stessa della precedente, dalla sinistra, ancora una traiettoria tagliata verso la porta, ma stavolta una leggerissima deviazione di testa di un difensore mette fuori causa il portiere ed è 1-0 per i padroni di casa. La gioia dura però solo otto minuti. Al 41' il Carpi entra in area e dopo un'azione insistita c'è un tocco di Antoni su Cortesi che l'arbitro giudica falloso e assegna calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Cortesi, che non sbaglia, 1-1 e squadre negli spogliatoi in parità.

Nella ripresa spinge subito la Lucchese, fino a tornare avanti dopo 13 minuti di pressione, con la complicità di Sorzi. Magnaghi rientra e calcia dal vertice sinistro dell'area, la palla rimbalza di fronte al portiere, che si fa sorprendere, e finisce in rete. Goffo l'intervento di Sorzi, che lascia sfilare un tiro non irresistibile. Il Carpi corre ai ripari ed effettua due cambi, con frutti immediati, perché il neoentrato Puletto guadagna subito un calcio di punizione dal limite dell'area. Alla battuta va ancora Cortesi, che pennella scavalcando la barriera e mette il pallone dove Melgrati non può arrivare.

A questo punto le squadre si fanno più attente e le occasioni latitano, anche se all'81' la Lucchese avrebbe la palla goal per vincere la sfida, favorita dall'uscita incerta di Sorzi, che perde il pallone, ma sulla girata di Catanese a botta sicura c'è Zagoni che respinge. Finisce così 2-2. Il Carpi sale a 33 punti, la Lucchese a 31 ed entrambe, per il momento, dovranno continuare a guardarsi più alle spalle, che di fronte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: