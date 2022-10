La Lucchese si porta in zona promozione. Il San Donato chiude la classifica

Bel derby tra Lucchese e Montevarchi gara in equilibrio per 70 minuti poi la partita si accende quando viene annullato il gol del vantaggio alla squadra di Maraia quando Tumbarello appoggia in rete di testa, l'assistente annulla per posizione irregolare. Pochi minuti dopo ci pensa il centrocampista Bruzzaniti a sbloccare l'incontro con una conclusione da fuori area. La sfera colpita con il destro prende una traiettoria impossibile da intercettare per il portiere Giusti. Nel finale occasione per il Montevarchi chiesto anche un intervento con il braccio che non c'è. Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, Lucchese batte Montevarchi 1-0.

Altro derby toscano quello tra San Donato Tavarnelle e Pontedera. Padroni di casa avanti con un gran gol di Borghi, controllo di sinistro e stoccata di destro sul primo palo. Numero di Catanese in area, Alessio Rossi lo arpiona e l'arbitro concede il rigore. Nicastro forte ma centrale, respinge corto Cardelli, e non ci sono conseguenze nemmeno sulla ribattuta. Il centroavanti si fa perdonare quando gira in porta con il sinistro per il pareggio ospite. Sulle ali dell'entusiasmo arriva anche il sorpasso con la doppietta di Nicastro. Allo Stadio Brilli Peri di Montevarchi, Pontedera batte San Donato Tavarnelle 2-1.