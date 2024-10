La Lucchese spreca tante occasioni e colpisce due pali. Il Sestri resiste

Alla fine è un pareggio che va bene per due squadre che per il momento non hanno assilli. Meglio la Lucchese che fa più possesso. Sul cross dalla destra non pulisce bene l'area la difesa ligure, Saporiti carica il sinistro, blocca Anacoura. Ci vogliono altri 20 minuti per vedere ancora il numero 70, ricevere e andare alla conclusione, questa volta con il destro, sfera che fa oscillare l'esterno della rete. Sembra un duello rusticano quello tra Saporiti e Anacoura, ci prova ancora da fuori l'attaccante rossonero, alza in angolo il portiere ligure. Sempre Lucchese, traversone pericoloso di Visconti in area sul quale non arrivano all'appuntamento Costantino e Saporiti. Occorre attendere l'inizio della ripresa per vedere il Sestri pericoloso, diagonale di Furno fuori di poco. Lucchese ad un soffio dal vantaggio su palla inattiva: dall'angolo battuto dalla sinistra, si alza Frison, il suo colpo di testa preciso sbatte sul palo. Sfortunata la Lucchese. Tumbarello per Quirini, l'attaccante è tutto solo ma non riesce a trovare la porta con la girata di testa. Insistono i padroni di casa che per intensità e occasioni meriterebbero il vantaggio, Magnaghi ci prova con il sinistro destinato all'angolo, è Furno a respingere sulla linea di porta. In pieno recupero altra palla gol sprecata da Selvini, indisturbato manda alto. Incredibile al 93° quando Selvini fa una gran lavoro a sinistra, servizio delizio per Quirini che da zero metri spacca la traversa. Secondo legno Lucchese. Allo Stadio porta Elisa di Lucca, nonostante svariate palle gol per i padroni di casa, Lucchese – Sestri Levante 0-0