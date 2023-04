La lunga volata di Entella e Reggiana

Delle tre squadre iscritte al finale di campionato, c'è già chi è sceso dalla giostra. Ufficialmente terzo il Cesena per caratteristiche incompatibili con chi vuole vincere. Che quindi sarà una tra Entella e Reggiana. Che seppure a pari punti, arrivano a queste ultime 3 partite in modo diametralmente opposto. La Regia ha sprecato un vantaggio assurdo e ora vive pericolosamente tra contestazioni e fantasmi del passato che si ripropongono sadici e convinti. E dunque il Città del Tricolore non è proprio tranquillissimo nell'ospitare quella Fermana che è per antonomasia fastidiosa e per nulla abituata a far regali. Giovedì sera complicato anche per l'Entella che gioca fuori, a Lucca. Toscani che hanno pareggiato a Cesena e che hanno vissuto una stagione sempre nella parte sinistra della classifica.

Potrebbe essere l'ultima trappola tra i liguri e la B, fermo restando che l'Entella supera i problemi nel migliore dei modi: vincendole tutte. Il Cesena terzo che più terzo non si può aspetta di tirare i dadi nella post season e intanto in trasferta se la vede con un San Donato brillante e impostato in modalità salvezza. Ce n'è tanta in ballo in Vis Pesaro-Imolese. Tecnico nuovo e necessità di invertire la rotta per gli uni, confermare il buon finale di stagione per gli altri. Il Rimini al Neri con l'avversario migliore per tornare alla vittoria. Il Fiorenzuola salvo per una vittoria che metta in cassaforte la post season.