Negli ottavi della Coppa Italia di Serie C servono i tempi supplementari al Padova per eliminare la Virtus Entella che, all'Euganeo, passa in vantaggio al 62' con l'ex Alessandro Capello. Un minuto dopo i biancoscudati sono già sull'1-1 grazie al diagonale di Bifulco. All'ultimo minuto del primo supplementare, poi, la magia di Chiricò regala il 2-1 ed il passaggio del turno al Padova allenato da Massimo Pavanel.