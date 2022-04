La maglia “mano de Dios” all'asta, base di 5 milioni

La maglia che, il 22 giugno 1986, Diego Maradona indossò contro l'Inghilterra ai Mondiali in Messico, realizzando un gol con la mano - “la mano de Dios”, disse il capitano argentino dopo la partita - e uno dopo avere dribblato l'intera difesa avversaria, verrà messa all'asta su internet. Lo ha annunciato la società Sotheby's. Per più di 35 anni, questa maglia azzurra dell'Argentina, con il numero 10, è stata di proprietà dell'ex centrocampista inglese Steve Hodge, che la scambiò con il 'Pibe de Oro' al termine di quella partita vinta dagli argentini per 2-1. La maglia era stata donata al National Football Museum di Manchester, per essere esposta. Sotheby's, che a sua volta lo esporrà nella propria sede londinese durante la vendita su Internet (20 aprile-4 maggio), ha fissato il prezzo di partenza a 4 milioni di sterline (oltre 5 milioni di euro).