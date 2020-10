SERIE D La Marignanese Cattolica sbatte su Battaiola: 0-0 con il Fiorenzuola Tante emozioni ma nessun gol al "Calbi". Nel primo tempo meglio il Fiorenzuola, nel secondo i giallorossi di Lilli collezionano occasioni in serie ma non la sbloccano.

Muove la classifica la Marignanese Cattolica. Alla terza giornata arriva il primo punto per gli uomini di Lilli al termine di un match equilibrato contro il Fiorenzuola. Termina 0-0 e, come si dice in questi casi, è mancato solo il gol. Nel primo tempo molto meglio i piacentini con la prima grande chance al 9': Tognoni viene completamente lasciato solo sulla destra, si accentra ma si avvicina troppo a Piai che si salva e mette in calcio d'angolo. L'estremo difensore brasiliano si ripete qualche minuto dopo su Oneto, bravo a liberarsi ma meno nel tu per tu con lo stesso Piai. La Marignanese Cattolica viene fuori alla lunga: lancio illuminante di 60 metri a smarcare Rizzitelli. Grande aggancio del 9 e tocco d'esterno che colpisce la figura di Battaiola, autentico protagonista della ripresa.

Dopo soli 10 secondi, però, i giallorossi rischiano di capitolare. Un errore difensivo apre la strada al Fiorenzuola e a Tognoni che cestina un vero e proprio rigore in movimento. Da qui gli ospiti scompaiono letteralmente dal terreno di gioco, la Marignanese Cattolica prende coraggio e viene fuori con il cuore e con un buon gioco. Nodari rimette in mezzo la sfera, Sow svetta sopra tutti ed incorna trovando la traversa a Battaiola immobile. Dal 70' occasioni in serie: il neo-entrato Goh sfrutta forza e velocità, si invola e calcia. Buona la risposta con i piedi di Battaiola che compie un miracolo 120 secondi dopo su Sow. Sfera indirizzata all'angolino tolta con un guizzo dal portiere del Fiorenzuola. Il risultato non si sblocca, nemmeno con le ultime due azioni praticamente in fotocopia. Prima Garavini riceve un assist involontario da Bajic ma Battaiola la tiene lì, poi il diagonale di Goh viene fermato ancora una volta sempre dal solito Battaiola. I ragazzi di Tabbiani ringraziano il proprio portiere e si portano a casa un punto che, nel primo tempo, sembrava stretto ma nel secondo stava per sfuggire in ben più di un'occasione.



