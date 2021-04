La Marignanese vola: 4-1 alla Correggese

Con Vullo in panca è un'altra Marignanese e ora, grazie al 5° risultato utile in fila, c'è l'uscita dai playout. Virtuale, visto che le avversarie hanno tutte varie partite in meno. Ma il 4-1 sulla Correggese – al momento a +3 in classifica – descrive una squadra viva e brillante, non certo rassegnata agli spareggi anti-Eccellenza.







Il grosso avviene in un primo tempo spettacolare, nel quale, dopo 10' di bonaccia, è tempesta vera: Rizzitelli manda in bambola Casini e imbuca, Goh è più lesto di Benedetti e il comodo tocco del vantaggio è una formalità. Poco più di 1' e ancora Goh triangola con Moricoli e si libera davanti a Sottoriva, scavalcato con un pallonetto che vale doppietta lampo all'italo-ivoriano e raddoppio giallorosso. Anche qui però il risultato ha vita breve: altri due giri d'orologio ed è Carrasco a sfondare su Pierantozzi e servire per l'accorcio di Diallo, quasi una fotocopia della prima marcatura.

3 gol in 4' per una partita pirotecnica, che prosegue coi tentativi da fuori: Merlonghi spara a salve sull’appoggio di Goh, mentre Muro, complice la sfiorata di Faccioli, anziché il pari trova il palo. Quindi tocca a Zanni, Sottoriva vola a respingere. Sempre Zanni va di cross e stavolta l’estremo non è impeccabile, per quanto rimedi toccando in corner il diagonale di Merlonghi. Ora è quasi solo Marignanese, la cui spinta viene ripagata in pieno recupero. Rizzitelli parte dritto per dritto e calcia dal limite, Sottoriva respinge ma il rimbalzo premia Garavini, preciso all'appuntamento con l'allungo pre-riposo.







Al rientro dal quale la Correggese prova a scuotersi, senza però andare oltre al tiro senza sostanza di Roma (poi Lessa Locko è in fuorigioco). Così, al 56°, il colpo da ko: zingarata di Manuzzi e palla a Merlonghi che se l'aggiusta e, dalla distanza, sorprende Sottoriva per il poker. Di fatto è il sipario, la Correggese ci proverà ancora ma senza convizione. Sarzi Maddidini a smarcare Casini, che vorrebbe appoggiarla a Carrasco e invece serve Faccioli. Poi, in chiusura, mancino dal limite di Lessa Locko, sul fondo. Per contro, la Marignanese sfiora la manita col missile appena a lato di Rizzitelli e col subentrato Docente. Due i tentativi dell'ex Rimini sventati da Sottoriva, che prima lo devia contro la traversa e poi copre bene il palo di competenza, concedendogli soltanto angoli.