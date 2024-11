CHAMPIONS LEAGUE La notte di Champions di Inter e Atalanta

E' tra le partite più attese della quarta giornata di Champions League quella che a San Siro alle 21 mette difronte Inter e Arsenal. La squadra di Inzaghi la gioca dopo 2 vittorie consecutive e con 7 punti in classifica esattamente come gli inglesi. Vincere vuol dire prenotare il passaggio del turno. Inzaghi pare orientato a puntare sulla coppia Taremi-Lautaro con Thuram a riposo anche in considerazione del prossimo avversario in campionato: la capolista Napoli. Notte di Champions anche per l'Atalanta a Stoccarda. Per affrontare i tedeschi, che in Bundesliga hanno qualche problema, ma che in Europa hanno vinto in casa della Juventus, Gasperini pensa al 3-4-3 con De Ketelaere in vantaggio su Pasalic.

Nel servizio le interviste a Simone Inzaghi, allenatore Inter. e Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta.

