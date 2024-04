SVILUPPI La nuova società del Victor San Marino incontra la Federcalcio Alla casa del calcio di San Marino colloquio in vista della prossima stagione tra il Presidente della FSGC Marco Tura, e il DG del Victor San Marino Gino Montella

Incontro definito proficuo con un post sui social, dal Direttore Generale del Victor San Marino Gino Montella, oggi pomeriggio alla Casa del Calcio per incontrare il Presidente della FSGC Marco Tura. Il Victor San Marino sta progettando la prossima stagione che naturalmente non può prescindere dal benestare della Federcalcio sullo Stadio in cui i biancoazzurri disputeranno le partite della stagione 2024-2025. Intanto la Global Service di Emiliano Montanari ha acquisito il 100% delle quote del Victor San Marino.

