SERIE C La Pianese acciuffa il Legnago al 92° L'ultima sfiora il colpaccio col gol di Ruggeri, che però, nel recupero, causa il rigore del pari di Mastropietro.

Ruggeri fa e Ruggeri disfa per un Legnago che, quando ormai sembra fatta, si vede sfuggire il ritorno a a una vittoria che manca da più di un mese. L'autore del vantaggio causa il rigore che, al 92°, vale l'1-1 alla Pianese, in cerca del terzo successo in fila e invece salva solo in extremis contro l'ultima della classe, che così ultima da sola rimane.

Gara subito frizzante col retropassaggio di Pelagatti che mette in difficoltà Perucchini: l'estremo chiude in scivolata su Mignani ma finisce col servire Colombo, sulla cui conclusione defilata a porta sguarnita Ampollini è salvifico nel deviarla. Sull'altro fronte, Boer respinge Palazzino su azione d'angolo, finché, al 41°, il risultato si sblocca: Muteba cambia lato per Ruggeri, che taglia fuori Indragoli e poi Boer e infila a fil di palo il vantaggio.

Ripresa e subito Pianese col tentativo da lontano di Odjer, Perucchini non trattiene e fa ammenda fermando Simeoni a rimbalzo. Ancora Odjer su punizione e stavolta Perucchini respinge senza patemi, segno di una Pianese che ora preme forte: Mastropietro di prima per l'affondo di Sorrentino, palla dentro per Mignani che è libero di prendere la mira e se lo divora mandando fuori.

In un modo o nell'altro il Legnago arriva in vantaggio fino al recupero ma, quando pare averla condotta in porto, Falleni entra in area sfondando su Ruggeri, che finisce con l'abbatterlo. Rigore e Mastropietro non trema, spiazzando Perucchini per un pareggio che salva la Pianese, ora 7ª in classifica. E per il Legnago c'è l'ulteriore beffa, perché Ruggeri, ammonito per il fallo da rigore, arriva alle mani con Falleni: giallo per entrambi, per il biancazzurro è il secondo e dunque salterà la prossima.

