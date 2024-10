SERIE C La Pianese batte 3-1 il Gubbio e lo sorpassa Sono 10 punti in fila per i toscani, la decidono Mastropietro e Colombo.

La risalita della Pianese prosegue e travolge pure il Gubbio, battuto 3-1 e sorpassato in classifica. Striscia aperta di 10 punti filati per i toscani, come spesso succede avanti già in avvio: 8°, il rilancio di Rocchi è intercettato da Simeoni e, sugli sviluppi, Colombo rientra per un destro a giro respinto da Venturi, dopodiché Nicoli va di rimbalzate al volo che diventa assist perfetto per l'inzuccata a rete di Mastropietro.

Si riparte e subito il Gubbio ha l'occasione per impattare con Rosaia, che arpiona la palla dentro di Corsinelli e conclude sul primo palo, dove Boer è attento. I rossoblu ci credono ma non producono e sul finire di frazione incassano il bis in contropiede: Pacciardi rimpalla il tiro di Faggi, Proietti buca il recupero e Colombo ne approfitta per farsi mezzo campo palla al piede, completando il tutto con un destro da fuori diretto sotto l'incrocio.

Gol da applausi, ripresa e Pianese che quasi la chiude subito con l'appoggio al limite di Mastropietro per Proietto, sulla cui bordata Venturi piazza il paratone. Evitato il tracollo, il Gubbio prova a rientrare: Corsinelli addomestica il lancio di Faggi col mancino e col destro incanala a rete Rovaglia, sciupone nel mandare fuori dai pressi del dischetto. Quindi tocca a Zallu, volante dalla distanza e Boer di nuovo sul pezzo nell'alzarla in angolo.

Finché, al 75°, la rimessa di Indragoli arriva fin dentro al cuore dell'area, dove Colombo controlla, si gira e centra Corsinelli; la punta finisce a terra e gli va di lusso, perché il successivo tiro di Proietto gli sbatte sul piede e spiazza Venturi, regalandogli la più improbabile delle doppiette.2° ko in fila per il Gubbio che a quel punto può solo accorciare con Rovaglia, che stavolta, sull'imbeccata di Iaccarino, si fa trovare pronto e scarica nel sacco.

