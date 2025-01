SERIE C La Pianese con Mignani riagguanta l'Ascoli (1-1)

L'Ascoli è ben altro rispetto alla tremolante truppa di avvio stagione, ma la Pianese ha capito in fretta come si gioca in C. Il pari è giusto anche se i toscani con l'uomo in più hanno provato a vincerla fino alla fine. L'Ascoli è diventata da pericolante a pericolosa e gioca per vincere su tutti i campi. Spinge e trova il vantaggio. Tremolada si gira dal limite, Forte va a rimbalzo sulla respinta di Raffaelli e tutta la Pianese sta ad aspettare un fuorigioco che invece l'arbitro non fischia. E' il vantaggio sul quale si va al riposo, ma alla ripresa del gioco Gagliolo fa il suicidio perfetto. Sbaglia il controllo e poi si aggrappa all'avversario. E' il secondo giallo. I toscani cambiano marcia, Mastropietro spacca la difesa, Boccadamo rientro e l'uncino porta al rigore del possibile pari. Possibile perché Mastropietro debole e centrale se lo fa parare da Raffaelli. Si gioca ad una porta, Marsura di testa, niente. Poi l'1-1 arriva col solito Mignani innescato da una gran palla di Boccadamo. C'è tempo per provarci, Marsura fa volare Raffaelli. Che è decisivo anche subito dopo quando devia sul palo il colpo di testa di Mignani. Finale ascolano con Corazza, ma l'1-1 è ormai detto e scritto.

