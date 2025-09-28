TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
08:10 DIRETTA | Dalle 9:30 la Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

La Pianese espugna il Curi. Per Braglia seconda sconfitta consecutiva

Non funziona, per il momento la cura Braglia a Perugia, due sconfitte consecutive per il grifone penultimo in classifica

di Lorenzo Giardi
28 set 2025
Perugia - Pianese
Perugia - Pianese

Quarta sconfitta consecutiva per il Perugia, la seconda dell'era Braglia. È una crisi senza fine quella del grifone incapace di risollevarsi nemmeno con il nuovo allenatore arrivato una settimana fa e che non è riuscito a dare quella scossa che di solito arriva quando c'è un cambio di guida tecnica. Sterile davanti e poco compatto dietro il Perugia, la Pianese buca centralmente e anche con grande facilità con Bellini ad inizio ripreso. Dopo il gol incassato ci si attendeva una reazione energica dei padroni di casa, che, al contrario, subisco e la Pianese va due volte vicino al raddoppio. La sostanza comunque non cambia perchè i toscani strappano i tre punti e si allontanano dalla zona calda di classifica. Allo stadio Renato Curi di Perugia, Pianese batte Perugia 1-0.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio