SERIE C 2025- 2026 La Pianese espugna il Curi. Per Braglia seconda sconfitta consecutiva Non funziona, per il momento la cura Braglia a Perugia, due sconfitte consecutive per il grifone penultimo in classifica

Quarta sconfitta consecutiva per il Perugia, la seconda dell'era Braglia. È una crisi senza fine quella del grifone incapace di risollevarsi nemmeno con il nuovo allenatore arrivato una settimana fa e che non è riuscito a dare quella scossa che di solito arriva quando c'è un cambio di guida tecnica. Sterile davanti e poco compatto dietro il Perugia, la Pianese buca centralmente e anche con grande facilità con Bellini ad inizio ripreso. Dopo il gol incassato ci si attendeva una reazione energica dei padroni di casa, che, al contrario, subisco e la Pianese va due volte vicino al raddoppio. La sostanza comunque non cambia perchè i toscani strappano i tre punti e si allontanano dalla zona calda di classifica. Allo stadio Renato Curi di Perugia, Pianese batte Perugia 1-0.

