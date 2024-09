SERIE C La Pianese pareggia contro la capolista Entella

Dopo Perugia, Ascoli e Pescara, un altra big del campionato per la Pianese che ospita l'Entella. Prosperi si affida a Falleni e Mastropietro, a sostegno dell'unica punta, Mignani. Gallo risponde con Guiu e Castelli, tandem offensivo. Si comincia con un bel fraseggio ospite e il tentativo fuori misura di Castelli. Dalla parte opposta, Tiritiello rischia l'autorete ma il portiere lituano Siaulys è attento e blocca. La gara è bella, piacevole, come la sforbiciata di Guiu, bloccata da Boer. Ribaltamento di fronte e ci vuole un super Siaulys per dire di no alla conclusione di Falleni. Fioccano le occasioni, Manzi sotto misura, non inquadra la porta avversaria. Poco dopo la mezz'ora, la Pianese trova il vantaggio. Boccadamo semina il panico nella difesa dell'Entella e mette al centro per il colpo di testa vincente, firmato Mastropietro. Secondo centro in campionato per il trequartista bianconero. Dinamismo e organizzazione sono le principali caratteristiche dei toscani che ad inizio ripresa sfiorano il raddoppio. Boccadamo dalla distanza impegna cosi, il portiere avversario. L'Entella però si conferma squadra di rango e poco dopo ristabilisce la parità. Suggerimento di Bariti per la deviazione sul palo lontano di Franzoni. Puntuale l'inserimento del centrocampista ligure che approfitta della disattenzione della difesa toscana. Guardate che cosa succede al minuto 77. Simeoni commette fallo su Guiu, la palla arriva a Lipani che in diagonale batte Boer ma il direttore di gara non applica la regola del vantaggio, tra le proteste dei giocatori dell'Entella. L'ultima emozione in pieno recupero con il destro di Franzoni che sfiora la traversa. Finisce 1 a 1. La Pianese si conferma matricola terribile mentre l'Entella, ancora imbattuta, si prende la vetta della classifica.

