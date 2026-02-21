SERIE C La Pianese sbatte sul Guidonia: 0-0 nell'anticipo della 28^ I laziali difendono il risultato per la maggior parte del tempo, salvati anche da due prodezze di Avella

Tre ammonizioni, due vere occasioni, zero reti e un punto a testa. Finisce in parità l'anticipo della 28^ giornata di Serie C tra Pianese e Guidonia. Uno 0-0 in cui dire che gli sbadigli l'abbiano fatta da padrone magari non renderebbe merito agli sforzi dei toscani, ma si discosterebbe poco dalla realtà, visto che i laziali si sono chiusi a riccio di fronte alla propria porta praticamente dall'inizio, eccezion fatta per un uno contro uno col portiere fallito da Zuppel in apertura, poi comunque fermato per fuorigioco.

Ad aiutare il Guidonia ci pensa anche il terreno di gioco, in pessime condizioni. La Pianese, comunque, spinge e crea qualche opportunità tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Finisce altissimo il tiro di Sussi dal limite su schema da calcio d'angolo, termina tra le braccia del portiere una punizione da lontanissimo di Bertini e poi ci pensa lo stesso Avella a salvare due volte la porta dei laziali, entrambe su corner: prima andando rapidamente a terra per respingere una zuccata ravvicinata di Ercolani, poi, al cambio di campo, volando a togliere dall'incrocio un tiro di Coccia.

Le grandi occasioni, di fatto, terminano qui: la Pianese si ferma e non riesce a superare la Juventus Next Gen, pur rimanendo ai piani alti, mentre il Guidonia, al quarto pari consecutivo, si espone sempre più al rischio sorpasso al limite della zona playoff.

