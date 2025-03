SERIE C La Pianese torna al successo, la Torres perde partita e terzo posto (2-1)

Nella giornata più difficile torna a ruggire la Pianese. E ci mette un minuto Bacchin ad armare Mignani per il diagonale dell1-0. Torres tramortita? Nemmeno per scherzo, altro minuto sfonda Guibre, Fischnaller si infila e incorna l'1-1. L'avvio a mille all'ora accende una bella partita. Da Pozzo la mette nell'area piccola, Zaccagno non esce, Ercolani ci arriva cadendo e alza fatalmente. Di là Pacciardi mura il vivacissimo Guibre, il rimpallo viene giusto per Zecca che non trova la porta da buonissima posizione. Prima dell'intervallo l'arrembaggio di Antonelli che anticipa l'uscita a valanga di Boer, ma la palla esce di niente. Ripresa, stessa intensità, Mignani scappa e trova Bacchin: c'è Zaccagno, La Torres concede e costruisce un po' come sempre: Giorico per Zecca che spara e Boer respinge. E' il momento migliore degli ospiti, il portiere Boer subito dopo si supera e salva il risultato sul colpo di testa a botta sicura di Idda. Si rivede Piancastagnaio, Mastropietro per Mignani, destro a fil di palo. Poi il gol partita, Nicoli si sovrappone, male la difesa sarda, Da Pozzo si inserisce e fa saltare il banco. La Torres accusa e non reagisce più, anzi gli straordinari toccano ancora a Zaccagno, che riesce a negare la doppietta a Mignani, ma non a salvare i suoi.

