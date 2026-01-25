SERIE C La Pianese vince 2-0 sul campo della Samb

Continua la striscia positiva della Pianese che vince sul campo della Sambenedettese per 2-0. Parte subito all'attacco la squadra ospite che si rende pericolosa già al primo minuto sul cross dalla sinistra, il colpo di testa di Fabrizi è parato da Orsini. Ancora Pianese con la punizione di Bertini, Orsini esce a vuoto e viene anticipato da un compagno di squadra in angolo. Finale di tempo ancora con la Pianese che va vicino al vantaggio. Poi episodio che pesa sulla partita. Tirelli e Lepri vengono a contatto, cadendo a terra il direttore di gara giudica per il fallo dell'attaccante. La Pianese chiede il controllo con l'Fvs. L'arbitro rivede la sua decisione ed espelle Lepri. Sambenedettese in dieci. Nella ripresa la Pianese prova a sfruttare la superiorità numerica e si spinge in avanti alla ricerca del vantaggio. Il gol che sblocca la partita arriva al 74' con Fabrizi. Il numero 29 sfrutta un assist di Peli per controllare e poi di destro battere Orsini. In pieno recupero il raddoppio della Pianese al quinto degli otto minuti concessi con il tiro da fuori di Sussi. Vince la squadra di Alessandro Birindelli 2-0.

