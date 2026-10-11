SERIE C La pioggia (per ora) salva la Reggiana: sospesa col Pineto avanti 2-0

Tra la Reggiana e la parola "crisi" ci sono 27 minuti. Quelli che restano da giocare nel match di Pineto fermato più volte per la luce che andava e veniva e definitivamente sospeso quando la pioggia ha reso il campo uno straccio da strizzare. Fin da subito meglio il Pineto, di Lombardi il primo pizzicotto. Con più fame e più voglia di aggredire il terreno accidentato, i padroni di casa tengono il pallino e spacchettano la partita quando Forte sbuca tra i centrali a convertire un cross di Germinario. Fa impressione la mancata reazione della Regia che si aggrappa subito dopo a Furlan per restare in partita, ancora decisivo il portiere sull'indiavolato Forte. Altro giro e stessi protagonisti, non scatta il fuorigioco, ancora Forte, ancora Furlan. Prima dell'intervallo, contropiede numero mille, Pellegrino fa conduzione, rientro e sberla di mancino. 2-0. La ripresa tra blackout e diluvio non c'è. Dopo la Reggiana si arrende anche l'arbitro. Il Pineto difenderà 2 gol nel proseguo di una partita da un lato mai cominciata, dall'altro mai finita.

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