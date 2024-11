La Pistoiese del grande ex Alberto Villa, batte il San Marino

Dopo la prima vittoria, arriva anche il primo stop per il San Marino di Oberdan Biagioni. I biancoazzurri restano in partita fino al 95°, ma non riescono a uscire dal Melani con un risultato positivo. Gioca dall'inizio, indossando la fascia di capitano, Alessandro Tosi, reduce dalla grande partita con la Nazionale sammarinese. Non trova spazio, invece, l'altro grande protagonista in Liechtenstein, Lorenzo Lazzari, che resta in panchina esattamente come l'altro sammarinese, Nicko Sensoli.

Andrea Besanisi si coordina con il destro: blocca Branduani. Buon inizio degli "orange" del grande ex Alberto Villa, tre anni a San Marino per lui tra il 2005 e il 2008, oggi allenatore della squadra toscana, che va in gol al 12° con Sparacello. Partita da posizione irregolare, il gol viene annullato. I padroni di casa ci provano con i tiri dalla distanza: quello di Lorenzo Pinzauti finisce alto. Sono le prove generali perché la Pistoiese passa poco dopo il ventesimo con Basanisi, che scarica su Sparacello. Filtrante per Pinzauti, il quale prende il tempo a Tosi, Biguzzi e anche a Branduani, poco reattivo nella circostanza. Meglio il portiere biancoazzurro sull'ennesima iniziativa di Sparacello: sulla respinta, chiude su Greselin la difesa di Biagioni. Sempre Pistoiese: ci prova Maldonado, la sfera prende un effetto strano ma non si abbassa abbastanza. Greselin si incunea tra due difensori e va al tiro, blocca a terra Branduani. Sofferenza San Marino: ci prova in chiusura di tempo anche Basanisi, ma è fuori. Nella ripresa non cambia la musica. Diodato fa un gran lavoro a destra, palla in mezzo dove Sparacello non trova il guizzo vincente. Si vede anche il San Marino: Haruna ci prova dalla distanza, ma è largo. La Pistoiese chiede il rigore per una deviazione di mano di Maggioli, ma per l'arbitro è tutto regolare.

I Titani creano qualcosa di più nel secondo tempo, ma il pareggio non arriva. La Pistoiese si fa ancora pericolosa con Lollo dalla distanza: la sfera va a un soffio dal palo. Branduani è invece reattivo sul tocco di un compagno di squadra che per poco non provoca l'autogol. La migliore occasione per i biancoazzurri è con De Angelis: il centroavanti attacca bene lo spazio, ma non incide. Arriva così l'ottava sconfitta in campionato per un San Marino terzultimo in classifica. Allo Stadio Melani di Pistoia, Pistoiese batte San Marino 1-0.