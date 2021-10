La Pistoiese lascia il fondo col 2-0 al Montevarchi

Il derby tra traballanti sorride alla Pistoiese che lascia il fondo della classifica battendo 2-0 il Montevarchi. Gli arancioni stoppano una striscia di 5 gare senza vittoria e si portano a -1 dalle aquile, impantanatesi nuovamente in un filotto di 3 ko consecutivi. Già al 12° Romano verticalizza per lo scatto di Vano, fortunato nel vincere il rimpallo sull'uscita di Rinaldi per quello che è il gol del vantaggio.







Rabbiosa e decisa la reazione del Montevarchi: Jallow da destra per lo stacco di Barranca, palla di poco fuori. Sempre Jallow sfonda a sinistra su Sabotic, rientra su Ricci e scarica dal limite, Crespi è perfetto e manda in angolo. Con la ripresa Carpani per il tocco fuori specchio di Barranca, dopodiché, pian piano, la Pistoiese torna a farsi avanti. Rinaldi esce di testa sulla trequarti per anticipare Ubaldi, Romano va alla Stankovic dalla sua metà campo e Dutu deve far la guardia per evitare che Vano faccia doppietta a porta sguarnita.

Ancora Pistoiese con la sponda di Castellano per la girata di D'Antoni, conclusione dritta in tribuna. L'ultima occasione per il pari rossoblu nasce da uno spunto del solito Jallow: saltato Gennari, il gambiano incanala per il taglio di Gambale, il tiro però esce debole e Crespi non si fa sorprendere. L'estremo salva la vittoria e gli attaccanti la mettono al sicuro: Dutu pasticcia e Pinzauti appoggia per D'Antoni, il cui destro dal limite sorprende Rinaldi sul suo palo e mette i sigilli al tutto.