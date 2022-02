SERIE C La Pistoiese sbanca il Del Conero con una una tripletta di Vano Prima vittoria per Alessandrini, 3 a 0 in casa dell'Ancona/Matelica

Nemmeno il tempo di sistemarsi e il centroavanti della Pistoiese Michele Vano sfrutta un rimpallo e porta in vantaggio gli arancioni. Gelato il Del Conero di Ancona. La squadra di Colavitto reagisce subito: buon lavoro di Di Renzo a sinistra, pronto il cross dalla parte opposta Iannoni in spaccata sfera fuori di un soffio. Altra possibilità per l'Ancona poco dopo Moretti da sotto misura, Seculin si oppone con il corpo coprendo il primo palo. L'arbitro non ha esitazioni quando Iannoni spinge alle spalle Paolini. Vano, dal dischetto, pallone da una parte e palla dall'altra e doppietta per lui. Penalty anche per i padroni di casa per il fallo di Venturini su Faggioli. Destro di Moretti, grande parata di Seculin.

Ad inizio ripresa arriva il punto esclamativo con Michele Vano tripletta e pallone a casa per il bomber ritrovato della Pistoiese. Nel finale Del Sole mette dentro a gioco fermo fallo su Seculin. Al Del Conero di Ancona, Pistoiese batte Ancona/Matelica 3-0 prima vittoria per Marco Alessandrini.

