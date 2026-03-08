La Pistoiese vince la Coppa Italia

La Pistoiese vince anche ad Ancona con un gol al 90’ di Pinzauti e conquista la Coppa Italia Serie D. Cornice di pubblico straordinaria con oltre 7 mila spettatori al “Del Conero”. Ai Dorici non riesce la rimonta, dopo il ko della gara di andata per 2-0. Pistoiese che parte bene e si fa apprezzare al 12' con una girata di Russo che termina alta. Al 22’ altra occasione per Russo che si libera ancora di Ceccarelli di mestiere, il destro dal limite esce di poco. Al 29’ Gerbaudo pesca con un lancio di trenta metri Cericola, ma né l’esterno né Babbi poi riescono a trovare lo spazio per la conclusione in porta. Al 36’ l’Ancona spaventa da calcio d’angolo: battuta di Cericola che trova Bonaccorsi tutto solo, il colpo di testa non inquadra lo specchio. In chiusura di tempo la Pistoiese va vicinissima al vantaggio: rimessa di Tempre su Della Latta in area, il centrocampista si gira e mette in mezzo per Raicevic che interviene in spaccata trova il palo.

Nella ripresa parte forte l’Ancona alla ricerca del gol per riaprire la partita: Gelonese mette una palla pericolosa in mezzo, Babbi non riesce a superare Giuliani a pochi passi dalla linea di porta. Al 7’ sinistro di Gerbaudo in area, Rovinelli prende il tempo a Bertolo ma il colpo di testa è alto. Al 12’ Zini trova il fondo e mette al centro per Gelonese che in scivolata va vicino al gol. La Pistoiese passa al 90’: Rossi lancia in verticale Pinzauti, Mengucci esce per anticipare ma scivola e lascia la porta vuota all’attaccante dei toscani che blinda così il successo finale.







