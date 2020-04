La Premier verso il ritorno in campo

La Premier League ripartirà, tra poche settimane, a porte chiuse ma tutte le partite saranno trasmesse in chiaro, e dunque "accessibili" ai tifosi, non solo agli abbonati alle pay-tv. E' questa l'indicazione che il Premier Boris Johnson ha dato ai ministri competenti, e ai vertici del calcio inglese. Il campionato di calcio - scrive The Sun - è considerato dal Primo ministro come un'utile distrazione per una popolazione costretta ormai da più di un mese al lockdown. Da qui l'idea di accelerare i preparativi per la conclusione della stagione, che dovrebbe riprendere entro la prima metà di giugno, pur nel rispetto di tutte le necessarie misure igienico-sanitarie imposte dalla pandemia di coronavirus.