Il Cesena debutterà in serie B contro la Carrarese domenica 18 agosto alle ore 20:30. Nella seconda giornata la trasferta contro il Sassuolo è prevista per sabato 24 agosto alle 20:30. Nella terza giornata i bianconeri ospiteranno il Catanzaro mercoledì 28 agosto alle 20:30, mentre domenica 1' settembre giocheranno in trasferta a La Spezia alle 20:30.