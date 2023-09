SERIE D La prima del Victor in serie D finisce 1 a 1 Sabba apre le danze, poi si fa espellere: ad Acquaviva termina 1-1 contro il Fanfulla

Si gioca in posticipo la prima del Victor San Marino in serie D. Ad Acquaviva arriva il Fanfulla. Cassani si affida alla coppia d'attacco formata da Arlotti e D'Este. Albertini, tecnico del lombardi, risponde con il giovane Donnemma trequartista, a supporto dell'unica punta, Riccardo Cocuzza. Arbitra Carrrisi di Padova. La gara si sblocca dopo appena 8 minuti. Odalo interviene cosi su D'Este. Il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Sabba che fa 1 a 0. La firma del capitano sul vantaggio biancoazzurro. Sull'onda dell'entusiasmo ci prova ancora Nicholas D'Este, c'è la potenza non la precisione. Ritmo e profondità nella manovra del Victor. Da Arlotti a Tommaso Benvenuti, suggerimento con il contagiri per la girata di D'Este bloccata da Libertazzi. Sempre e solo Victor, angolo di Sabba per il colpo di testa di Lombardi che non trova il bersaglio.

Secondo tempo. Due gialli nel giro di tre minuti per Sabba e padroni di casa in dieci uomini. Nonostante l'inferiorità, traversone di Lazzari per Bertolotti, fuori misura. Con il passare dei minuti, cresce il Fanfulla e al quarto d'ora arriva il pareggio. Controllo e gran destro di Bove che trafigge Pazzini. Cambia il copione, Fanfulla a fare la partita e allora ci vuole un super Pazzini che prima si oppone alla punizione di Cocuzza e poi dice di no al colpo di testa ravvicinato di Cazzaniga. Minuto 38, c'è una bella storia da raccontare. Esce Tommaso Benvenuti, entra il fratello-gemello Giacomo. Subito dopo, guardate che cosa combina Libertazzi ma Nico Manara non ne approfitta. E' l'ultima emozione di una partita che ha visto un tempo a testa e un gol per parte. Ad Acquaviva, Victor San Marino - Fanfulla 1 a 1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: