SERIE C PLAY OFF La Pro Patria ribalta il fattore campo, batte il Lecco e passa il turno Lecco – Pro Patria 0-2 per l'unica squadra qualificata come undicesima

Prima partita dei play off e prima sorpresa. La Pro Patria teoricamente fuori dagli spareggi, ha chiuso undicesima la regoular season, si è qualificata solo perchè il Padova, stesso girone, vincendo la Coppa Italia, ha liberato un posto e dunque la formazione di Massimo Sala passa il turno e affronterà la Triestina. Procediamo con ordine. Vantaggio dopo appena 14 minuti. Goal che arriva su palla inattiva. Angolo battuto da destra da Stanzani, Parker gira sul palo, la sfera è raccolta dal centrale difensivo Sportelli, che calcia in porta con il destro. Inutile il tentativo di respinta di Pissardo.

Reclama un rigore il Lecco: Caprile perde palla pressato da Ganz, nel tentativo di recuperare il pallone il portiere della Pro Patria fa cadere l'attaccante del Lecco, ma per il direttore di gara l'estremo difensore tocca prima il pallone. Ripresa Punizione a giro di Purro alzata in corner da Caprile. Insiste il Lecco a cui basterebbe il pareggio per il miglior piazzamento in classifica, Lora prepara bene, ma calcia alto. Padroni di casa in pressione Purro, riceve, salta un uomo, va con il destro, sfera ancora vicina al montante. Sale il nervosismo, Battistini secondo giallo per l'intervento su Nicco e il Lecco va sotto anche di un uomo. Momento decisivo, perchè sulla punizione che ne consegue, Luca Pizzul qualifica la Pro Patria al turno successivo contro la Triestina. Allo stadio comunale Rigamonti – Ceppi, Pro Patria batte Lecco 2-0.

