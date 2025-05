PLAYOUT SERIE C La Pro Patria supera di misura la Pro Vercelli: 1-0 a Busto Arsizio La rete di Franchi all'83' permette alla Pro Patria di avere due risultati su 3 a disposizione. La Pro Vercelli invece dovrà vincere al ritorno, con qualsiasi punteggio.

L'incrocio tra le due Pro sorride a quella di Busto Arsizio: la Pro Patria supera la Pro Vercelli e, in casa, si costruisce un minimo ma fondamentale vantaggio in vista del ritorno play-out. Il primo tempo però è della squadra 7 volte Campione d'Italia, che ci prova due volte di testa: Comi spizza in tuffo e sfiora il palo mentre l'incornata di Carosso è centrale, bloccata senza grandi problemi da Rovida. A questo punto Vercelli, forte del vantaggio di classifica, si abbassa provando a portare a casa il pareggio.

Dall'altra parte la Pro Patria alza i giri del motore. Ripresa e ci vuole un super Franchi a disinnescare il destro potente e insidioso di Rocco sul primo palo. Sembrerebbe fatta, invece, quando Beretta lavora un bel pallone e scarica per Piran. Trivela che passa a centimetri dal bersaglio grosso, dando l'illusione del gol. Il tempo passa e lo 0-0 non si schioda ma, a 7' dalla fine, i ragazzi di Massimiliano Caniato trovano la zampata vincente: serie di finte di Piran, cross sul secondo palo dove Ferri si avventa e batte Franchi. Lo “Speroni” esplode, la Pro Patria va sull'1-0 e – in pieno recupero – avrebbe anche la palla del raddoppio, ma Mehic la spara alle stelle da ottima posizione. Tra una settimana i biancoblu avranno due risultati su 3 a disposizione, la Pro Vercelli sarà costretta a vincere per mantenere la categoria.

