PLAY OFF SERIE C La Pro Vercelli ribalta il Sud Tirol La gara di andata termina 2-1 in rimonta per i piemontesi

La Pro va sotto e vicinissima lasciar strada al Tirolo, poi la ribalta e all'ultimo secondo si prende un 2-1 che vuol dire poter pareggiare mercoledì a Bolzano. Vercelli ha subito l'occasione per andare avanti, dall'angolo Malomo abbraccia Comi, è calcio di rigore. Rincorsa zompettata di Rolando e conclusione pessima, fuori. Il pericolo scampato rianima gli ospiti che si fanno vedere avanti. Grande protezione di Odogwu sullo scarico c'è mano malandra di Awua. Calcio di rigore dalla parte di là dove Casiraghi è una sentenza. Prima dell'intervallo il Sud Tirol prova addirittura a chiudere tutto. Altro guizzo dell'imprendibile Casiraghi e palla sulla testa di Odogwu. Il tempo dello stacco non è il massimo, la conclusione nemmeno.

Ripresa, la Pro Vercelli ha poco da perdere e deve almeno pareggiarla, Emanuello da fuori costringe Poluzzi al tuffo salvifico. Passano pochi minuti e sempre Emanuello, questa volta su punizione, pesca il giro giusto, Poluzzi ci arriva senza la forza per spingerla fuori. Il pari non accontenta nessuno, anche il Sud Tirol non pensa al ritorno e vuole vincere subito. Bella azione di Rover, Tait appoggia per Beccaro, paratissima di Saro ad un passo dall'1-2. Anche Vercelli prova a girare il pomeriggio, Rolando bene per il piattone volante di Zerbin, palla alta non di molto. E quando pare tutto finito, altra mano questa volta di Beccaro. Al minuto 95 Costantino spacca la porta e gira il pronostico. Mercoledì sarà sufficiente non perdere per continuare a rincorrere la B.

