CALCIO FEMMINILE La procura spagnola apre indagine su Luis Rubiales

La procura spagnola apre indagine su Luis Rubiales.

La presidente del sindacato spagnolo Futpro Amanda Gutie'rrez è stata ricevuta dalla ministra del Lavoro ad interim Yolanda Diaz per parlare dell'episodio che ha visto coinvolta la calciatrice Jennifer Hermoso e il presidente della federlcalcio spagnola Luis Rubiales. Amanda Gutie'rrez ha confermato appoggio totale e assoluto alla giocatrice. Nel frattempo la procura del tribunale spagnolo ha deciso di aprire un'indagine su Luis Rubiales per presunta aggressione sessuale, riguardo al bacio dato a Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile. La procura ha invitato la giocatrice a sporgere una denuncia dopo le sue dichiarazioni pubbliche in cui ha affermato che il bacio non e' stato consensuale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: