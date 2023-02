La Recanatese diventa grande a Lucca (1-3)

L'Alessandria fallisce l'operazione sorpasso e anzi deve rincorrere il San Donato e quindi alla fine non disprezza il punto conquistato. Vantaggio ospite in avvio, verticalizzazione che mette in moto Ubaldi. Sterzata e palla di giustezza nell'angolo lontano. Al 67' i grigi la riacchiappano. Sasha Cori stampa sul palo il colpo di testa, ma Galeandro va a rimbalzo per l'1-1 tra Alessandria e San Donato.

Stesso punteggio tra Montevarchi e Fiorenzuola: Biagi prima si fa tagliare fuori da Stronati e poi lo tocca sulla riga di fondo. Un calcio di rigore regalato che Fiorini sfrutta per il vantaggio del Fiorenzuola. Un quarto d'ora più tardi il pari del Montevarchi: dall'angolo sale e colpisce Italeng. Malissimo Battaiola che l'aveva in mano e se la tira dentro. Entrambe le squadre arrestano la serie negativa.

Colpaccio Recanatese a Lucca. Il capitano Tumbarello la combina grossissima lasciando lì il pallone a Sbaffo. Cucchietti prova ad arginare, la palla viene scaricata su Carpani. Tumbarello che nel frattempo è andato in porta completa il pasticcio non riuscendo a intercettare. Minuto 60' raddoppio Recanati, questa volta Carpani (doppietta per lui) prende benissimo l'anticipo di testa. Tre minuti più tardi la Lucchese prova a riaprirla con la mandrakata del momentaneo 1-2 griffata Bruzzaniti. Ma una punizione da lontanissimo di Senigagliesi trova la gentile complicità di Cucchietti e tra Lucchese e Recanatese finisce 1-3.