La Recanatese espugna il "Moccagatta": Alessandria ko 1-0

Dopo il Siena, la Recanatese si concede lo sfizio di battere un altro nome importante del Girone B. Si perché anche se l'Alessandria sta attraversando un momento molto complicato, è comunque una delle retrocesse dalla Serie B e in caccia di punti importanti per uscire dalla zona calda. E invece quelli li trovano i marchigiani di Giovanni Pagliari. Che in un primo tempo soporifero vanno vicini all'1-0 quando Sbaffo calcia a botta sicura ma Nunzella si immola e salva tutto. I grigi però crollano ad inizio ripresa: rimpallo a centrocampo, spizzata per Alessandro Sbaffo che rientra sul mancino, vince un rimpallo e non lascia scampo a Liverani. La Recanatese va in vantaggio grazie al centro del suo “Re Leone”. Sulle ali dell'entusiasmo Pacciardi prende la mira fuori, palla alta ma non di molto. L'Alessandria subisce il colpo, nel finale però cerca in tutti i modi di trovare il pareggio: cross di Martignago e colpo di testa di Gazoul che non inquadra lo specchio. In pieno recupero Checchi sbuca alle spalle del diretto marcatore ma si scontra con Fallani e il gioco si ferma. L'ultimissima chance al 95': ennesimo traversone di Nunzella, Baldi è tutto solo sul secondo palo ma non schiaccia e manda alto. La Recanatese regge e porta a casa uno 0-1 fondamentale.