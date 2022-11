SERIE C La Recanatese sorprende il Gubbio con un tris (1-3)

Recanati fa festa fuori porta in gita sui resti di un Gubbio distrutto a Cesena, ma che era lecito aspettarsi meno remissivo. E invece fin da subito sono gli ospiti a metterci ritmo e convinzione, Sbaffo fa correre Ferretti sul cui sinistro Meneghetti se la cava in angolo. Ma proprio dall'angolo si forma il mischione, palla resta lì e Sbaffo ci da di tacco portando la Recanatese avanti. Dopo lo schiaffone arriva subito il secondo: poco più di un minuto: altro angolo, Meneghetti nel traffico ci mette i pugni, Alfieri dal limite la tiene bassa e nell'angolo. Primi segni di disgelo per il Gubbio quando Mbakogu va giù dopo energico contatto con Pacciardi. Ancora Gubbio con la punizione a salve di Toscano e prima dell'intervallo tanta pressione porta a riaprirla. Spina scende e arma la bicicletta di Bulevardi per l'1-2. Ripresa subito occasione per l'aggancio, Bulevardi fermato con la mano da Somma. Calcio di rigore. Bulevardi da dritto per dritto e Fallani se la trova tra le gambe. E' il momento dell'avanti tutta per il Gubbio, Somma svirgola e rischia di impallare Fallani. Sempre i rossoblù a credere di far pari: Spina strappa e calcia, Fallani ci mette in pugni derubricando in angolo. Poi cambia tutto quando Bulevardi, già ammonito, sbraccia su Carpani e lascia in 10 i suoi. Proprio Carpani che la chiude correndo fino in fondo prima di inventarsi un tiro cross che beffa Meneghetti sul palo lontano. Match che prende la via di Recanati anche se Arena dall'angolo spacca la traversa e poi Ferrante sulla linea respinge Mbakogu e per il Gubbio arriva un brutto stop.

