SERIE C La Reggiana allunga in testa e va in fuga battuta la Vis Pesaro 0-3 Tre gol in trasferta per la squadra di Aimo Diana che prova ad allungare in classifica

Prove di fuga vera per la Reggiana di Aimo Diana che senza troppe esitazioni va a prendersi il bottino pieno a Pesaro contro la Vis. Succede poco o nulla per oltre mezz'ora, poi sul taglio di Cigarini, i difensori non leggono la traiettoria, Cauz lo fa alla perfezione e batte di testa Farroni. Sblocca la Regia. La Vis Pesaro chiede un fallo di mano in area dopo una mischia infinita ma l'arbitro non concede e si prosegue. La Reggiana la chiude su palla inattiva. Lanini con il destro infila Farroni. Poi salti mortali per festeggiare il gol che chiude la partita. Arriva anche il sigillo di Zamparo per il tris di una Reggiana sempre più prima forza del campionato. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Reggiana batte Vis Pesaro 3-0

