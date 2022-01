La Reggiana aspetta il Modena vincendo: 1-0 al Siena

Il “Città del Tricolore” si conferma fortino inespugnabile per chiunque: 30 punti conquistati sui 36 disponibili dalla Reggiana, frutto di 9 vittorie e 3 pareggi in 12 partite. La squadra di Aimo Diana mantiene viva, quindi, l'incredibile striscia positiva di 22 risultati utili consecutivi ed è ancora imbattuta. Nemmeno il Siena – sempre più in difficoltà con un solo punto nelle ultime 8 – riesce a fermare la corsa della “Regia” che vince con il minimo sforzo. Rosafio troverebbe l'immediato vantaggio al quarto d'ora ma il direttore di gara annulla tutto per il fuorigioco del 7 sul tiro di Lanini. Qualche minuto dopo serve un grande Lanni a dire di no sul colpo di testa a botta sicura di Zamparo, liberato dal cross di Rossi. La spinta incessante porta all'1-0 granata: invenzione di Cigarini che manda in porta Rosafio, Lanni lo stende ed è calcio di rigore. Dal dischetto Zamparo è glaciale, spiazza il portiere con il mancino e trova l'11° centro in campionato. Non c'è reazione bianconera, Luciani va in avanzata personale e non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa Lanni respinge la punizione di Cigarini dando qualche speranza al Siena che – però - in attacco è praticamente nullo, come dimostrato da questa azione. Basta l'1-0, dunque, alla Reggiana per mantenere la vetta in coabitazione con il Modena: mercoledì prossimo, il Derby del Secchia vale una buona fetta di stagione.