SERIE C La Reggiana avvicina la vetta: 2-1 al Fano La doppietta di Zamparo porta i granata a -5 dal Vicenza.

Al Città del Tricolore partita e reti si possono solo intuire o al massimo intravedere, il momento d'oro della Reggiana invece è cristallino anche in mezzo alla nebbia. Il 2-1 sul Fano penultimo è il sesto successo nelle ultime sette e fa salire i granata a -5 dalla capolista Vicenza, unica squadra sin qui in grado di imporre il ko ai ragazzi di Alvini. La decide la doppietta di Zamparo, che da quando è tornato dal Rimini ha sommato 4 presenze e 4 gol, gli stessi segnati in 17 partite in biancorosso.

La vittima di turno è un Fano che scende a -6 dalla salvezza diretta, ma che almeno all'inizio non si fa intimidire dalle opposte posizioni in classifica. Carpani stoppa di petto e gira alto, mentre sull'inserimento di Baldini è provvidenziale l'uscita bassa di Venturi. Il gol però arriva sulla prima sortita reggiana, un angolo di Radrezza sul quale la difesa ospite lascia Zamparo solo soletto nel cuore dell'area. Sempre Zamparo manda in porta Kargbo – stoppato dall'uscita di Viscovo – e sul successivo cross di Kirwan va a incornare, senza inquadrare. Una scena, quest'ultima, che si ripete anche in chiusura di tempo, stavolta la doppietta sfuma per questione di millimetri.

Ma è solo rimandata di qualche minuto di gioco, appena dopo il riposo: Marino perde palla sul contrasto di Lunetta e per riprenderla stende Zamparo, che va a completare l'opera dal dischetto. E qui la Reggiana potrebbe rompere gli argini: Kargbo parte a sinistra e incrocia sul palo, al giro dopo invece Martinelli intercetta, viene favorito dall'errore di Tofanari e tocca d'esterno a smarcare Zamparo, che divora il tris in diagonale. Mira sbilenca pure per Kargbo, imbeccato a due passi dalla porta dalla sponda di Kirwan. Così, invece della fuga, arriva l'accorcio di Carpani, che all'89° resiste a Tassi e la piazza dalla distanza per una rete tanto bella quanto vana.



