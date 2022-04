La Reggiana batte la Fermana ma è una vittoria amara

Torna al successo in trasferta la Reggiana dopo cinque viaggi senza vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi, arriva la vittoria più deludente del campionato. La squadra di Aimo Diana aveva forse l'ultima chance di riaprire il campionato ma il goal di Gagno al 91° di Modena – Imolese fa crollare ogni speranza. I canarini mantengono 4 punti di vantaggio sulla Reggiana, con una vittoria nelle prossime due Gubbio fuori o Pontedera, festeggia il ritorno in B dopo 7 anni.

E' stata una partita vera quella della Reggiana in casa di una Fermana in cerca di punti salvezza. Meglio la Regia nei primi 45 con occasioni potenziali ma Ginestra non è quasi mai stato impegnato. Ad inizio ripresa il solito Lanini con il destro su punizione, incrocio dei pali pieno. Di li a poco la supremazia viene premiata con il 18° sigillo di Zamparo, il centroavanti approfitta di un rinvio maldestro di un difensore della Fermana, mette il corpo a protezione, poi scarica di potenza in porta.

Il raddoppio su palla inattiva del difensore con il vizio del goal Cremonesi, con quello alla Fermana sono 5 chiude il match e permette alla Reggiana di mettersi alla radio in attesa di riscontri da Modena. Pannitteri a 8 dal termine più recupero mette un po' di ansia. Nono centro per il numero 77 della Fermana. Il risultato non cambierà più. Quello che resta è questa immagine di Aimo Diana intento a guardare uno Smartphone che mostra il goal di Gagno all'Imolese, brutte notizie da Modena e l'abbraccio con capitan Rossi sa molto di resa definitivo e Reggiana che si preparerà per essere protagonista ai play off. Allo stadio Recchioni di Fermo, Reggiana batte Fermana 2-1.