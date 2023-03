La Reggiana batte la Torres e consolida il primato.

Reggiana - Torres

Quattro punti di vantaggio e quattro gare casalinghe nelle ultime sei giornate per la capolista Reggiana. Al "Citta del Tricolore" arriva una Torres affamata di punti salvezza e reduce dal pareggio interno con il Rimini. Comincia meglio la squadra sarda, sinistro radente di Liviero per Ruocco che arriva con un attimo di ritardo. Padroni di casa pericolosi alla mezz'ora. Splendido traversone di Vallocchia per il colpo di testa di Lanini, bravo il portiere ospite nel salvarsi in angolo.

Sul finire di tempo contropiede della Torres con il destro di Omoregbe che sfiora l'incrocio dei pali. Secondo tempo, Kabashi fa le prove generali del gol con un diagonale che impegna severamente Garau. La rete che sblocca il risultato è un autentico capolavoro del centrocampista albanese. Controllo, dribbling e gran sinistro nell'angolo basso per il vantaggio emiliano. Quinto gol in campionato per Elvis Kabashi. Regia che potrebbe chiuderla al minuto 78. Questa volta il gran sinistro è di Rosafio che centra in pieno la base del palo. L'ultima emozione con la conclusione di Guiebre e la bella risposta del portiere sardo. Alla Reggiana basta un gol di Kabashi per battere un ottima Torres e compiere un altro passo verso la serie B.