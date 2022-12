SERIE C La Reggiana chiama, il Gubbio risponde Emiliani e umbri divisi da un solo punto in classifica

Quattro vittorie consecutive per Reggiana e Gubbio che proseguono il duello al vertice nel girone B di serie C. Alla netta affermazione degli emiliani, 3 a 0 sul campo della Fermana, gli umbri rispondono con un perentorio 2 a 0 sul Siena, mantenendo invariato il distacco di un solo punto in classifica. Torna alla vittoria il Cesena che, seppur con qualche brivido, piega per 3 a 2 il fanalino di coda San Donato e sale al terzo posto, in coabitazione con il Fiorenzuola. Nella sfida tra neopromosse, gli emiliani vincono in rimonta una partita per lunghi tratti dominata dalla squadra di Marco Gaburro. Il Rimini appunto che non riesce a trovare continuità di gioco e risultati e che al Velodromo Pavesi ha rimediato la sesta sconfitta in campionato. La più bella sorpresa del girone B risponde al nome del Pontedera. I toscani vincono il derby sul campo del Montevarchi e conquistano la settima vittoria nelle ultima 8 giornate che vale il quinto posto in classifica. Rallentano Entella e Carrarese. I liguri trovano il pareggio solo nel recupero della sfida con la Lucchese mentre la squadra di Dal Canto viene sconfitta in casa dalla Torres, grazie ad un calcio di rigore del solito Scappini. L'Ancona fa valere il fattore campo, rifila un perentorio 3 a 0 all'Alessandria e si mantiene a ridosso delle zone nobili. Lotta serrata in zona playout. Gli scontri diretti tra Imolese - Vis Pesaro e Olbia - Recanatese finiscono in parità e la classifica vede 8 squadre raccolte in appena 5 punti.

