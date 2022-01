SERIE C La Reggiana ci prova, rischio Entella per il Modena

Che la terza serie sia campionato per 2 non è notizia di questi giorni, ma il tandem d'Emilia che guida e guarda tutti dall'alto è destinato a spezzarsi. Nello scontro diretto di mercoledì oppure già domani quando il peso specifico degli impegni è differente. Va, calendario alla mano, per la Reggiana che al Città del Tricolore se la vede con il Siena. Toscani all'ennesima guida tecnica di una stagione travagliata e tormentata e Regia che pensa intensamente all'allungo. Perché il Modena dei record (13 successi consecutivi) va a Chiavari contro un'Entella forte, in rimonta e in grande salute che ha ricominciato a pensare al terzo posto. E' l'ultimo turno che si gioca col mercato aperto, mercato che ha portato tante novità a Cesena. La proprietà e 4 giocatori: nel lunch match delle 12,30 al Manuzzi c'è un'Olbia perfettamente in linea che i programmi, che magari da il meglio in casa, ma che è in grado di crear problemi. Tutta la vedere.



E tutta da vedere anche Imolese-Teramo con i romagnoli che hanno dilapidato a Siena la vittoria in pieno recupero e hanno appena ceduto Turchetta al Foggia. Teramo per contro rinforzato da un mercato che pare aver chiuso più di qualche buco. Altre due le partite interessanti. La prima riguarda l'Ancona che viaggia a Lucca e misura le sue rinnovate ambizioni all'esame di toscano. Rossoneri un po' in calo e bisognosi di assestare la classifica. Più di un'occhiata la merita Viterbese-Pescara. I laziali, finalmente solidi e qualitativi sono destinati a risalire, stesse idee per un Pescara alla continua ricerca di trasformare in punti tutto quel possesso spesso troppo laterale.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: