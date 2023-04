SERIE C La Reggiana fa festa, il caso Siena può far slittare i playoff La corsa promozione dovrebbe cominciare domenica, ma visto il deferimento dei bianconeri - che può ripescare la Recanatese - il via potrebbe slittare all'11 maggio: giovedì il Consiglio direttivo.

Manca il congedo vittorioso, ma c'è da credere che al Città del Tricolore se ne siano rammaricati in pochi. La Reggiana riabbraccia la B dopo due anni di terza serie, un obiettivo raggiunto settimana scorsa in Sardegna e festeggiato con calma, in casa, davanti ai suoi tifosi, che hanno colorato lo stadio con striscioni e bandiere granata. Stavolta niente suicidio, come successo l'anno scorso col Modena e come rischiato anche in questa stagione, prima che l'Entella, una volta raggiunta la vetta, si sciogliesse a sua volta. Dopo aver toccato l'orlo del disastro la Regia si è ridestata e non ha più tentennato e ieri si è goduta la merita celebrazione: prima dell'addio resta il triangolare con FeralpiSalò e Catanzaro per decretare il campione della C, un dovere burocratico che anticipa le vacanze.

Adesso sotto con i playoff, in teoria a partire da domenica. In pratica invece il nuovo deferimento del Siena – causa mancati versamenti Irpef - farà slittare il tutto, con l'11 maggio come data papabile per il via. I bianconeri rischiano un altro -2 e, nel caso, uscirebbero dalla griglia, per far posto alla Recanatese: sulle nuove tempistiche si saprà di più giovedì, quando ci sarà il consiglio direttivo di Lega Pro. A oggi, gli incroci del primo turno sono Gubbio-Rimini, Pontedera-Siena e Ancona-Lucchese; in caso di penalità ai toscani, il Gubbio ospiterebbe la Recanatese e il Rimini andrebbe dal Pontedera, lasciando invariato il terzo incrocio. La fase del girone – che al secondo turno vedrà l'ingresso della Carrarese – è in gara secca: in caso di parità al 90° passa la squadra di casa, ossia la meglio piazzata in campionato. Stesso discorso – ma qui con andata e ritorno – anche per la fase nazionale, dove entreranno in gioco Entella e Cesena: i liguri dal primo turno, i bianconeri – che passando al Moccagatta hanno blindato il secondo posto – direttamente dal secondo, ultimo scoglio prima delle Final Four (anche queste sul doppio confronto).

Non solo corsa promozione, tra 6 e 13 maggio ci sono anche i playout. Col Montevarchi già in D da una settimana, l'ultima giornata ha solo stabilito la griglia: vincendo, la Vis Pesaro si è assicurato il fattore classifica e se la vedrà con l'Imolese, mentre l'Alessandria, che perdendo ha dato certa salvezza a Fiorenzuola e Torres, affronterà il San Donato. Pure qui niente supplementari: se dopo 180' sarà parità, Vis e Alessandria sono salve e Imolese e San Donato vanno giù.

