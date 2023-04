La Reggiana fa pari con la Recanatese e perde la vetta

Dai e ridai, la Reggiana la testa l'ha persa per davvero. Alla Recanatese basta un'invenzione di Alfieri per imporre l'1-1 all'ormai ex capolista, raggiunta in vetta da un'Entella avanti negli scontri diretti e, dunque, a oggi promossa in Serie B. Apoteosi di autolesionismo per la Regia, capace, dopo il sacco del Manuzzi che sembrava una mezza assicurazione sulla promozione, di 2 soli successi in 7 partite: per rimediare restano tre turni, dopo questo pari però anche far bottino pieno potrebbe non bastare.

Fallani esce coi pugni su Montalto e Cigarini prova a punirlo da lontano, la girata a porta aperta però esce lemme e Ferrante può spazzare in angolo. Siamo al 12°, tempo 1' e Lanini fa da boa per il mancino da fuori del solito Kabashi, che la piazza per un altro gol dal peso specifico enorme. Stavolta però non sarà sufficiente, perché in quel che resta del primo tempo la Regia spinge ma non punge e, con la ripresa, la Recanatese impacchetta lo scherzone. 51°, Alfieri va di tunnel a Cigarini sulla trequarti, ci pensa qualche passo e di prima intenzione carica un destro tanto potente quanto preciso: palla sotto il sette, gran gol e Città del Tricolore che diventa un freezer.

Qui comincia un'altra partita, gli ospiti si chiudono a difesa di un punto d'oro e i granata infuriano a caccia della rete che li lascerebbe in testa. Fiamozzi scambia con Kabashi e mette dentro, Fallani rimpalla. Poi Senigagliesi respinge il cross di Varela sui piedi di Nardi, il cui tiro deviato s'impenna appena alto, a Fallani battuto. Fallani che, nel prosieguo, sarà protagonista assoluto: Kabashi ci prova due volte e due volte è respinto, nel primo caso segue un controassist senza fortuna e nel secondo c'è un vero e proprio paratone a difesa della buca d'angolo. Quindi numero di Nardi a smarcare in area Capone, scellerato nel calciare addosso a un Fallani che, da par suo, era già per terra.

Gli ultimi, disperati tentativi arrivano nel recupero: Fallani prolunga un corner e Fiamozzi ripropone per il volante a lato di Kabashi, poi proprio Kabashi per l'imbucata di Rosafio, Pellegrini non ci arriva di poco e Fallani se la ritrova tra i guanti. Finisce qui: la Recanatese s'assicura la salvezza e ora può concentrarsi sul -2 dai playoff, mentre la Regia esce a testa bassa e tra i fischi per una promozione che era cosa fatta e che invece, adesso, dipende in primis dalle lune dell'Entella.