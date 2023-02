La Reggiana frena, 0-0 con la Carrarese

Dopo il successo nello scontro al vertice la Reggiana si prende un turno di riposo e la Carrarese, lanciata da quattro vittorie in fila, le impone lo 0-0. Zero come le occasioni vere e proprie della capolista, che comunque non paga dazio: col Cesena che fa uguale scende di un solo punto la distanza dalla seconda. Che ora è l'Entella, comunque lontana 6 lunghezze. Un pari che alla Regia mancava dal 10 dicembre e che può dirsi guadagnato, perché quel poco che c'è al Città del Tricolore è della Carrarese. Grassini da destra e Cauz alza a campanile, Venturi recupera smanacciando su Giannetti e poi, sulla conclusione dal limite di Bozhanaj, blocca in due tempi, con Laezza a far da scudo sempre su Giannetti. Ancora duello Laezza-Giannetti che porta al fallo in attacco, così la traversa centrata da Schiavi dalla distanza, di fatto, non vale. Sempre Schiavi per la spaccata di prima di Della Latta per l'inserimento di Grassini, bravo a sorprendere Guiebre ma sciupone nel divorarsi il mancino a piazzarla. È l'occasione più importante di una partita che prosegue con tante conclusioni velleitarie, non abbastanza per sporcare il tabellino.