SERIE C La Reggiana frena. Dietro classifica molto corta In attesa di Modena Cesena, la Reggiana non va oltre al pareggio con la Carrarese. Dietro ci sono 7 squadre in 6 punti

Lo scontro diretto di mercoledi aveva lasciato le cose come stavano: Reggiana e Modena non si sono fatte male, il pareggio, lo 0-0, non ha cambiato lo stato. La Reggiana, da una parte ha inanellato il 24° risultato utile, dall'altra ha colto un altro pareggio, in questo caso a Carrara che frena la squadra di Diana. Sale il nervosismo perchè i granata hanno chiuso in 9, espulsi Rozzio e Rossi nel recupero. Per la Reggiana un calendario complicato, lunedì in posticipo c'è Reggiana – Pescara. Un Pescara sempre più concreto arrivato, con la vittoria sul Gubbio, a nove risultati utili consecutivi. Cresce anche la Virtus Entella, il 2-3 esterno ad Olbia colloca i liguri al quarto posto con il Pescara. Perde quota l'Ancona/Matelica, la squadra di Colavitto ha subito un'inaspettata battuta d'arresto al Del Conero con la Pistoiese trascinata da Michele Vano. Prima vittoria per Marco Alessandrini sulla panchina della Pistoiese. Una vittoria che permette agli orange toscani di accorciare molto la classifica in basso. 7 squadre in 6 punti: sono Pistoiese a quota 19, Grosseto 20, Viterbese (seconda vittoria consecutiva) 21, Aquila/Montevarchi 22, Imolese 23 (due sconfitte consecutive con dirette concorrenti alla salvezza), Fermana 24, Teramo 25; in sostanza tutto aperto per retrocessione diretta e play out.

