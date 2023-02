SERIE C La Reggiana frena, ma resta padrona

Sei giorni dopo avere prenotato la serie B a Cesena, la Reggiana si astiene dal prenderla subito e lascia alla più o meno agguerrita concorrenza almeno l'illusione di stare in corsa. 0-0 al Città del Tricolore contro la Carrarese per un rallentamento forse fisiologico dopo aver vinto una partita decisiva. E così il campionato non è chiuso, è semichiuso. Nella domenica delle primarie, prende quota e secondo posto l'Entella. Vittorione ad Ancona e sorpasso su un Cesena che impacchettato dal Fiorenzuola lascia la posizione per l'ultima velleitaria volata. Alle spalle delle prima 3, il deserto. Dalla quarta in giù nessuna delle prime otto vince, lo fa risalendo al nono, il Rimini. I biancorossi ribaltano nel finale inerzia di partita e campionato. A Fermo come per magia, ricompare la squadra del girone d'andata. Nella zona pericolosa segnali confortanti dall'Imolese che fa più di quel che prende. Solo pari interno con il Gubbio, ma il ritorno di Antonioli ha dato fiducia, equilibrio e forse anche prospettive di salvezza. Quelle anche del San Donato che arriva a quota 30 dopo una entusiasmante rincorsa. E dell'Olbia. La squadra dei sammarinesi Fabbri e Nanni vince contro la Torres un derby importante come ogni derby e ancora di più vista la classifica. Doppietta del solito Ragatzu e gol di Nicola Nanni che dopo i problemi fisici che lo hanno limitato nella prima parte di campionato, si è preso il centro dell'attacco.

