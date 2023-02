La Reggiana non fa calcoli e punta alla B

l'intervista a Giacomo Venturi

Il colpo di Cesena ha avvicinato sensibilmente la Reggiana alla serie B. Ma una partita così dura e sentita non si smaltisce in qualche giorno. E così la Regia fa pari con la Carrarese e Venturi dice che non è ancora tempo di amministrare. Pari la Reggiana, pari il Cesena, ne approfitta l'Entella che invece continua a vincere. Ma se i 6 punti di vantaggio non sono sufficienti a togliere lo champagne dal frigo, bastano e avanzano a tenere alto il morale. E dopo un campionato perso un anno fa in volata contro il Modena, questa volta la Reggiana vuole andare fino infondo. Con un Diana più maturo?

Nel servizio l'intervista al portiere della Reggiana Giacomo Venturi